Berlin (ots) - - Einzigartig: Die erfolgreiche Mitmachbuch-Reihe wird als Live-Event zum ganz besonderen, echten Fan-Erlebnis - Tickets innerhalb weniger Stunden ausverkauft Die beiden Freundinnen aus Graz haben sich unter dem Namen ViktoriaSarina eine große Community aufgebaut: über 1,3 Mio Abonnenten auf YouTube und zusammen über 1,4 Mio Follower auf Instagram. Auch offline begeistern die beiden DIY-Expertinnen mit bereits über 320.000 verkauften Exemplaren ihrer Mitmach-Buchreihe "Spring in eine Pfütze".



Nach dem Premieren-Event in Wien folgt ab 19. Oktober "Spring in eine Pfütze - Die Live Tour" durch elf deutsche und österreichische Städte, darunter die Metropolen Berlin, Hamburg, München und Salzburg. Vergangenen Freitag startete der online Ticketverkauf - und binnen weniger Stunden war die Tour komplett ausverkauft. Die Events sind als spannende Live-Reise durch das Buch angelegt, mit einem ca. fünfstündigen Programm voller Entertainment, toller Challenges und einzigartiger Momente mit ViktoriaSarina. Darüber hinaus gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit dem begleitenden DIY-Sonderheft, der Foto-Flowerwall, der Questions & Answer-Runde, den professionellen Erinnerungsfotos, dem Pop-Up Marketplace, den beliebten Goodie-Bags sowie vielen weiteren spannenden Überraschungen!



Organisiert wird die Tour gemeinsam von Studio71, dem Digital-Studio von ProSiebenSat.1 und Experten für Influencer-Marketing, mit dem ViktoriaSarina exklusiv zusammenarbeiten, sowie von der Treehouse Ticketing GmbH, die auch das Veranstaltungskonzept entwickelt hat. Die Locations für die Events in Deutschland stellt der Tour-Partner "CinemaxX". Als Medienpartner sind "ProSieben" und die Zeitschrift "Mädchen" mit an Bord.



ViktoriaSarina sind begeistert: "Wir freuen uns riesig auf unsere "Spring in eine Pfütze - Die Live Tour" und über den unglaublichen Zuspruch. Es ist toll, dass wir unsere persönlichen Mitmach-Ideen aus dem Buch jetzt auf die Bühne bringen und gemeinsam mit unserer Community, der VikiSarinaFam, live realisieren können. Das wird ein großartiges Erlebnis."



Johann Griebl, Geschäftsführer Studio71, ergänzt: "Viktoria und Sarina sind einzigartig. Leidenschaftliche Künstlerinnen, die ihre stetig wachsende Community mit kreativen und uniquen Inhalten auf YouTube sowie Instagram inspirieren und begeistern. Wir begleiten die beiden seit Beginn ihrer Social-Media-Karrieren in 2013 und arbeiten seit Jahren erfolgreich zusammen. Wir freuen uns, mit "Spring in eine Pfütze - Die Live Tour" nun erstmals ins Tour-Event-Segment vorzustoßen. Und das soll erst der Auftakt für viele weitere gemeinsame Projekte sein."



Corry Schult, Leitung Media & Distributor Sales bei CinemaxX, erklärt: "Die Idee der ViktoriaSarina Live-Tour hat uns sofort begeistert! Unsere CinemaxX Kinos sind nicht nur perfekte Orte, um Bewegtbildinhalte jeglicher Couleur in Vollendung zu präsentieren, sondern auch ideale Eventlocations. Wir freuen uns enorm, dass wir den Fans von ViktoriaSarina ein fantastisches Gemeinschaftserlebnis in unseren Kinos bieten werden!"



Die Tour-Daten im Überblick:



19.10. Dresden, CinemaxX 20.10. Hannover, CinemaxX 21.10. Hamburg, CinemaxX 23.10. Berlin, CinemaxX 24.10. Essen, Cinemax 25.10. Wuppertal, CinemaxX 27.10. Offenbach, CinemaxX 28.10. Stuttgart, CinemaxX 29.10. München, CinemaxX 31.10. Salzburg, Mozarteum 01.11. Wien, Studio44



Hier geht's zum Ankündigungsvideo: https://youtu.be/c0Dj5xktrBw



Über ViktoriaSarina: Viktoria und Sarina sind beste Freundinnen seit dem Sandkasten und haben es innerhalb weniger Jahre geschafft, eine Community mit mehr als 1,3 Millionen Abonnenten auf YouTube aufzubauen. Die VikisarinaFam, wie die Mädels ihre treuen Zuschauer nennen, schätzen die beliebten Österreicherinnen vor allem für ihre fröhliche Art und kreativen Do-it-yourself-Videos. Die DIY-Expertinnen sind immer am Trend der Zeit und probieren sich gern aus, sei es mit verrückten Haarfarben, 100 Schichten Nagellack oder ausgefallenen Halloween Looks. Auch abseits von YouTube feiern Viki und Sarina große Erfolge: mit ihrer Buchreihe "Spring in eine Pfütze" gelang es den beiden Freundinnen, bunte Ideen für jeden Tag in viele deutschsprachige Jugendzimmer zu streuen und zum gemeinsamen Mitmachen zu animieren. In ihrer Freizeit verbringen die zwei Vollzeit-YouTuberinnen am liebsten Zeit mit ihren beiden Chihuahuas Billi und Zuri. Eins steht fest: Diese zwei Power-Mädels gibt es nur im Doppelpack.



YouTube: https://www.youtube.com/user/ViktoriaSarina Facebook: https://www.facebook.com/viktoriasarinavs/ Instagram (Viktoria): https://www.instagram.com/viktoriavs Instagram (Sarina): https://www.instagram.com/sarina_vs/ Instagram ("Spring in eine Pfütze"): https://www.instagram.com/springineinepfuetze/



Über Studio71: Studio71 ist ein global führendes Digital Studio und Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE. Studio71 generiert rund 8 Milliarden Video Views im Monat und hat seinen Hauptsitz in Berlin und Los Angeles, weitere Standorte sind New York, London, Wien, Toronto, Mailand und Paris. Im deutschsprachigen Raum ist Studio71 mit 1 Mrd. Video Views die Nummer 1 und distribuiert die Web-Only-Inhalte der Sendergruppe über alle digitalen Plattformen. Für die Werbevermarktung zeichnet mit SevenOne Media Deutschlands führender Bewegtbild-Vermarkter verantwortlich.



OTS: Studio71 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127150.rss2



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 Media SE Matthias Bohlig Stv. Leiter Kommunikation Digital Medienallee 7 D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-2344 Matthias.Bohlig@ProSiebenSat1.com