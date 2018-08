wallstreet:online AG: Erwerb einer Beteiligung an der wallstreet:online capital AG DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen wallstreet:online AG: Erwerb einer Beteiligung an der wallstreet:online capital AG 14.08.2018 / 14:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb einer Beteiligung an der wallstreet:online capital AG Berlin, 14. August 2018 Die wallstreet:online AG hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung in Höhe von insgesamt ca. 30 % an der wallstreet:online capital AG abgeschlossen. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft eine Option auf den mittelfristigen Erwerb einer deutlichen Kontrollmehrheit gesichert. Der Kaufpreis für den Erwerb der 30% sowie der Option beträgt ca. EUR 3 Millionen, und wird in bar bei Vollzug geleistet. Die wallstreet:online capital AG ist im Bereich der internetbasierten Vermögensanlage tätig, im Wesentlichen über ihre Marke FondsDISCOUNT.de. Die Gesellschaft hat den Status eines Finanzdienstleistungsinstituts, mit der Erlaubnis zur Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und 2 Kreditwesengesetz). Dieser Erwerb stellt einen wesentlichen Schritt in der Umsetzung der Strategie der wallstreet:online Gruppe dar, zukünftig auch im Bereich internetbasierter und technologieorientierter Finanzdienstleistungen (FinTech) tätig zu werden. Der Beteiligungserwerb steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens nach § 2c Kreditwesengesetz. Mit Vollzug der Transaktion wird vor Ende des Jahres gerechnet. Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied 14.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714085 14.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2GS609

AXC0213 2018-08-14/14:05