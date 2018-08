Die Berliner Firma Ubitricity ist in New York zum Gewinner des "Local Climate Action Tech Competition" gekürt worden. Die Verwaltung von Bürgermeister Bill de Blasio wird nun eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen in allen fünf Stadtbezirken sondieren. Ubitricity hat bekanntlich eine Lösung entwickelt, um bestehende Straßenlaternen zu Ladepunkten für Elektrofahrzeuge umzurüsten. Bereits im Juni wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...