Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach dem Verkauf des restlichen Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo von 84 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen deshalb überarbeitet und berücksichtige darin auch die gute Entwicklung des Chemiekonzerns im zweiten Quartal, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-08-14/14:48

ISIN: DE0005470405