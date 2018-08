Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Senvion nach Zahlen von 15 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen für das zweite Quartal und mit Blick auf die jüngsten Trends in der Windkraftbranche habe er seine Gewinnschätzungen für 2019 um 20 Prozent gekürzt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der jüngsten Aufträge lasse sich die weitere Geschäftsentwicklung nun aber besser vorhersagen./ajx/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-08-14/14:53

ISIN: LU1377527517