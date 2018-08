Eisen- und Hüttenwerke AG: DGAP-News: Eisen- und Hüttenwerke AG / Schlagwort(e): Immobilien Eisen- und Hüttenwerke AG: 14.08.2018 / 15:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Eisen- und Hüttenwerke AG: Corporate News 14.08.2018 Verkauf des Industriegrundstückes Feinblechwerk Neuwied und Aufhebung des Betriebspacht- sowie des Betriebs- und Geschäftsführungsvertrages der Rasselstein Verwaltungs GmbH mit der thyssenkrupp Steel Europe AG Die Rasselstein Verwaltungs GmbH, an der die Eisen- und Hüttenwerke AG eine Beteiligung von 40,8 % hält, wird ihr Industriegrundstück in Neuwied an einen industriellen Investor für 11,25 Mio. EUR veräußern. Der unter Gremienvorbehalt stehende Grundstücksverkauf wurde bereits notariell beurkundet. In diesem Zusammenhang wurden auch der mit der thyssenkrupp Steel Europe AG abgeschlossene Betriebspachtvertrag sowie der mit dieser Gesellschaft geschlossene Betriebs- und Geschäftsführungsvertrag vorzeitig mit Wirkung zum 15.06.2018 einvernehmlich aufgehoben. Die Rechtswirksamkeit der Aufhebungsvereinbarung steht insbesondere noch unter der Bedingung der Genehmigung des Grundstückskaufvertrages durch alle zuständigen konzerninternen Gremien. Der Kaufpreis für das Grundstück sowie der noch zu ermittelnde Abfindungsbetrag für die vorzeitige Aufhebung der oben angeführten Verträge werden der Rasselstein Verwaltungs GmbH voraussichtlich im Geschäftsjahr 2018/19 zufließen. Andernach, 14. August 2018 Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Eisenund Hüttenwerke AG Koblenzer Straße 141 56626 Andernach Deutschland Telefon: +49-02632-3095-25 Fax: +49-02632-3095-26 E-Mail: ehw@ehw.ag Internet: www.ehw.ag ISIN: DE0005658009 WKN: 565800 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714165 14.08.2018

