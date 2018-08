Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lloyds auf "Buy" belassen. Der Bankensektor dürfte wegen der Türkeikrise auch in den kommenden Tagen unter Druck bleiben, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Während Banken mit ausgeprägtem Türkei-Geschäft und jene Institute mit reichlich Aktivitäten in Schwellenländern nun Gegenwind zu spüren bekommen sollten, dürften sich die Kurse jener Banken mit einem größerem Fokus auf ihrem Heimatmarkt überdurchschnittlich entwickeln. Hierzu gehöre etwa die britische Lloyds./tav/tih Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2018-08-14/15:44

ISIN: GB0008706128