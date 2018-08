Mainz (ots) -



Samstag, 18. August 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Das West-Eastern Divan Orchestra ist eine real gewordene Utopie: Das israelisch-palästinensische Orchester unter der Leitung von Daniel Barenboim beweist, dass Frieden zwischen den Nationen, Kulturen und Religionen im Nahen Osten möglich ist - und zeigt das auch regelmäßig bei den Salzburger Festspielen. Im Rahmen seines Festspielsommers präsentiert 3sat das Konzert "Daniel Barenboim und das West Eastern Divan Orchestra" am Samstag, 18. August, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.



In diesem Jahr stehen Schlüsselwerke aus Spätromantik und Impressionismus auf dem Programm: Peter Tschaikowskis berühmtes Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35, Claude Debussys dreiteilige sinfonische Dichtung "La Mer" und Alexander Skrjabins großbesetztes Orchesterwerk "Le Poème de l'Extase" op. 54. Solistin ist die georgische Violinistin Lisa Batiashvili.



Am Samstag, 1. September 2018, um 20.15 Uhr folgt im Festspielsommer "Les Ballets de Monte Carlo" (Erstausstrahlung). Aus dem Sommerprogramm 2018 des Balletts zeigt 3sat einen Abend mit zwei thematisch unterschiedlichen Choreografien von Nacho Duato und Joseph Hernandez.



Renommierte Festivals - internationale Stars: In seinem Festspielsommer präsentiert 3sat vom 31. Mai bis zum 15. September 2018 herausragende Konzerte, Opern- und Ballettaufführungen großer Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz - live oder in aktuellen Aufzeichnungen zur besten Sendezeit.



Der 3sat-Festspielsommer im Überblick: https://ly.zdf.de/3Tf/



