Interxion unterstützt nun Google Cloud Interconnect PoPs in Paris, Marseille, Frankfurt und Stockholm zu Anbindungszwecken

INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), ein führender Anbieter von carrier- und cloudneutralen Colocation-Rechenzentrumsdiensten in Europa, gab heute bekannt, dass über Cloud Connect, die Multi-Cloud-Interconnection-Plattform von Interxion, ab sofort ein dedizierter Zugang auf die Google Cloud Platform (GCP) an seinen europäischen Standorten möglich ist.

Da Google Cloud seine Cloud Interconnect Points of Presence (PoPs) in den Rechenzentren von Interxion in Paris, Marseille, Frankfurt und Stockholm installiert hat, erhalten Kunden dieser Lokationen nun eine direkte Anbindung an die Google Cloud Platform. Interxion ist überdies Partner des kürzlich eingeführten Partner Interconnect Services von Google Cloud, sodass sich Kunden von jedem europäischen Rechenzentrum von Interxion aus über Cloud Connect damit verbinden können. Dadurch profitieren die Kunden dieses Services von zahlreichen Metropolregionen aus von einem vollständig redundanten, sofortigen Zugang zu GCP. Dabei ist eine Verfügbarkeit von 99,99 per SLA ohne die Komplexität und Kosten gewährleistet, die mit dem Aufbau einer eigenen Netzwerklösung verbunden sind.

"Wir erleben eine starke Nachfrage nach privaten Konnektivitätsdiensten für GCP, da die Kunden die Vorteile des gesamten Angebots an Clouddiensten von Google Cloud über eine sichere, performante und kostengünstige Verbindung nutzen wollen", sagte Vincent in't Veld, Vice President, Platforms bei Interxion. "Durch die Colocation bei Interxion können Unternehmen ihre private Cloud mit Google Cloud und den meisten anderen führenden Cloud-Plattformen vernetzen, was den Aufbau von Hybrid- oder Multi-Cloud-Architekturen erleichtert."

"Dedicated Interconnect und Partner Interconnect bietet Kunden von Google Cloud eine noch größere Auswahl für die Vernetzung ihrer hybriden Umgebungen", so John Veizades, Product Manager bei Google Cloud. "Gemeinsam mit Interxion vereinfachen wir für unsere Kunden die Ausweitung ihrer Infrastruktur vor Ort auf die Google Cloud Platform."

Neben den bereits verfügbaren Microsoft Azure, AWS, Oracle Cloud und IBM Cloud ist die Google Cloud Platform die neueste Hyperscale-Cloud-Plattform, die über Cloud Connect von Interxion zugänglich ist.

Über Interxion

Interxion (NYSE: INXN) ist ein führender Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Colocation-Rechenzentrumsdiensten in Europa und bedient über 50 Rechenzentren in elf europäischen Ländern eine Vielzahl verschiedener Kunden. Die gleichartig entworfenen, energieeffizienten Rechenzentren von Interxion bieten Kunden umfassende Sicherheit und Uptime für ihre missionskritischen Anwendungen.

Durch den Zugang zu mehr als 700 Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten und den meisten führenden Cloud- und digitalen Medienplattformen an seinen Standorten hat Interxion Connectivity-, Cloud-, Content- und Finanz-Hubs geschaffen, welche die wachsenden Interessengemeinschaften von Kunden fördern. Weitere Informationen über Interxion finden Sie unter www.interxion.com.

