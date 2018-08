mybet Holding SE: Vorstand bereitet Antrag auf Eröffnung des Insovenzverfahrens nach gescheiterten Gesprächen mit strategischen Investoren vor DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Insolvenz/Sonstiges mybet Holding SE: Vorstand bereitet Antrag auf Eröffnung des Insovenzverfahrens nach gescheiterten Gesprächen mit strategischen Investoren vor 14.08.2018 / 17:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. mybet Holding SE: Vorstand bereitet Antrag auf Eröffnung des Insovenzverfahrens nach gescheiterten Gesprächen mit strategischen Investoren vor Der Vorstand der mybet Holding SE ("Gesellschaft") (Aktien: ISIN DE000A2LQ009, junge Aktien: ISIN DE000A2LQ7F4, Wandelschuldverschreibungen 2015/2020: DE000A1X3GJ8 und 2017/2020: DE000A2G8472) bereitet einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit vor. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Antrag für alle drei deutschen Konzerngesellschaften, einschließlich der Gesellschaft selbst, am Freitag dieser Woche beim zuständigen Amtsgericht einzureichen. Hintergrund des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist das Scheitern von Gesprächen mit potenziellen Investoren. Am heutigen Tage wurden die am 13. Juli 2018 ad hoc gemeldeten Gespräche mit einem stragegischen Investor über eine mögliche Veräußerung des unter der Domain www.mybet.com betriebenen Online-Geschäfts der Gesellschaft beendet. Die Gespräche scheiterten aufgrund nicht erfüllbarer Bedingungen seitens der Investoren. Die Entscheidung des Vorstands, nach dem Scheitern der Investorengespräche einen Insolvenzantrag einzureichen, wurde auch davon beeinflusst, dass das Finanzamt Frankfurt am Main II ("Finanzamt") einen Antrag auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung von rückständigen Sportwettensteuern abgelehnt hat, den die zum Konzern der Gesellschaft gehörige Personal Exchange International Ltd. mit Sitz in Malta gestellt hatte. Insgesamt sind nach der Entscheidung des Finanzamts rund EUR 4 Mio. Sportwettensteuer rückständig. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Mitteilendes Unternehmen: mybet Holding SE, ISIN DE000A2LQ009, junge Aktien: ISIN DE000A2LQ7F4 Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard Mitteilende Person: Markus Peuler, Vorstand Kontakt mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 E-Mail: ir@mybet.com 14.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A2LQ009 WKN: A2LQ00 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714217 14.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2LQ009

AXC0272 2018-08-14/17:03