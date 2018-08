Die Baader Bank hat das Kursziel für SGL Group von 14 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne momentan in seinem Basisszenario damit, dass der Carbon-Spezialist seine Ziele für 2022 erreichen wird, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern bewerte er die Strategie des Unternehmens positiv. Die Kurszielsenkung reflektiere derweil unter anderem die Liquiditätsabflüsse im Zuge der Übernahme des Carbonfaser-Joint-Ventures mit dem Automobilhersteller BMW./la/ck Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007235301