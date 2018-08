Münster (ots) - Im Auftrag von Frau Sara Leutenegger haben wir ihre gesamten Verträge im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel, insbesondere mit der Heidi Klum GmbH & Co. KG / ONEeins fab Management einseitig beendet. Frau Leutenegger wird weiterhin als Model, Influencerin und Darstellerin tätig sein, dankt ihrem Ehemann, ihrer Familie und ihren Freunden für die Unterstützung und freut sich auf ihre Zukunft.



