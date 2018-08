Frankfurt (ots) - Irritierend ist der Inlandsboom insofern, als dass der Konsumbereitschaft eine tiefe politische Vertrauenskrise zur Seite steht. Normalerweise profitieren Regierungen davon, wenn das Bruttoinlandsprodukt Rekorde bricht. All dies geschieht seit Jahren, ohne dass Union und SPD sich wachsenden Zuspruchs erfreuten. Im Gegenteil sind die Sozialdemokraten dabei, den Status als Volkspartei bis auf weiteres zu verlieren. Im Aufwind befindet sich allein die AfD mit dem Angstmacherthema Zuwanderung. Warum? Weil alle anderen Parteien das Thema der rechten Scharfmacher übernehmen, mit der CSU an der Spitze. Wenn mehr Wohlstand nicht gegen Dummheit von rechts hilft, dann vielleicht das: Echte Probleme lösen, Rente sichern, Lehrer einstellen, Parkbänke reparieren - solche Sachen.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222