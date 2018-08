Medientage vom 26. bis 29. November / Publikumstage vom 30. November bis 9. Dezember 2018



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Autofans können ab sofort ihre Tickets für die diesjährige Los Angeles Auto Show online kaufen (LAAutoShow.com (https://laautoshow.com/tickets/?utm_source=main-nav& utm_medium=website&utm_campaign=main-nav-tickets-button)). Die Automesse ist auch bei Kalifornien-Touristen ein beliebtes Ziel. Im letzten Jahr waren im Los Angeles Convention Center über 1.000 aktuelle Modelle, Fahrzeugpremieren und Konzeptwagen zu sehen - ein ähnliches Spektrum ist in diesem Jahr angekündigt.



Ein Schwerpunkt ist auch 2018 die Elektromobilität. Tesla wird erneut in der South Hall vertreten sein. BYTON und Rivian werden ebenso ausstellen. Genovations präsentiert das erste straßenzugelassene Elektroauto, das schneller als 220 Meilen pro Stunde (354 km/h) fährt.



Neben verschiedensten Arten von Fahrzeugen erwartet die Besucher der seit 111 Jahren ausgetragenen Messe ein beeindruckendes Programm für die ganze Familie - vom Simulator über Spiele bis zur interaktiven Fahrerfahrung. Zahlreiche Autos stehen für Testfahrten zur Verfügung, wie etwa die aktuellen Modelle von Acura, Alfa Romeo, Buick, Cadillac, FCA, Ford, GMC, Honda, Mazda, Toyota und Volvo.



Hyundai und Porsche bieten im Atrium der South Hall Rennsimulatoren zum Ausprobieren und ein lebensgroßes Lego-Auto in der 'Kinder-Zone'. Im West Atrium erleben Interessierte live interaktive Vorführungen sowie neue Entwürfe für selbstfahrende Autos von Firmen wie ICONA Designs.



"Die Los Angeles Auto Show ist seit über einem Jahrhundert eine feste Größe in L.A. Wir sind stolz darauf, jedes Jahr so viele Besucher zu Gast zu haben", sagte Lisa Kaz, Präsidentin und CEO von Los Angeles Auto Show und AutoMobility LA. "Wir sind im größten Automarkt der USA ansässig und bieten unseren Besuchern Unterhaltung und Spaß."



Bei den Tickets gibt es einige Neuheiten. So sind Karten für den frühzeitigen Eintritt ebenso erhältlich wie geführte Touren über die Messe.



Die Ticketvarianten im Einzelnen:



- Tagestickets: Kinder (6-12 Jahre) 5 US$, Senioren (65+ Jahre) 10 US$ und Erwachsene (13-64 Jahre) 15 US$ - Früh-Tickets für die Messe-Wochenenden (1.-2.12. und 8.-9.12.): Eintritt eine Stunde vor Messeöffnung, nur online bestellbar - Kinder 10 US$, Senioren 20 US$ und Erwachsene 35 US$ (freier Eintritt für Kinder unter sechs Jahren zusammen mit einem zahlenden Erwachsenen) - Gruppen-Tagestickets (von 30.11.-9.12.) für 20 oder mehr Personen: Preise auf Anfrage über LAAutoShow.com/groups (http://laautoshow.com/groups) - Führungen am 1., 2.,8. und 9.12. ab 7.45 Uhr (Ortszeit): zweistündige Touren mit Automobil-Experten inklusive Headset und Frühstück sowie anschließendem Messeeintritt - Kinder 35 US$, Erwachsene 85 US$



Wie in den vergangenen Jahren gehört auch "The Garage" in der South Hall zum Kernbereich des etwa 93.000 Quadratmeter großen Messegeländes der LA Auto Show. Hier stehen Tuning-Angebote und Custom-Fahrzeuge im Blickpunkt.



Vor dem Start der Publikumstage findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center die AutoMobility LA (http://www.automobilityla.com/) statt, eine der weltweit größten Veranstaltungen zur Mobilität der Zukunft.



Mehr Informationen zur AutoMobility LA und zur Los Angeles Auto Show finden Sie unter AutoMobilityLA.com (http://www.automobilityla.com/) und LAAutoShow.com (http://laautoshow.com/).



Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA



Die AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 111 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 30. November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.



2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.



Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.



Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow (https://twitter.com/LAAutoShow) und facebook.com/LosAngelesAutoShow (https://facebook.com/LosAngelesAutoShow) oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/laautoshow/. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoShow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/.



OTS: Greater Los Angeles Auto Show newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54712.rss2



Pressekontakt: Antonia Stahl M.A. Kommunikationsberatung Tel.: +49 176 49 19 68 38 media@LAAutoShow.de Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg