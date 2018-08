The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2018



ISIN Name



CA1380812034 CANSTAR RES INC.

CA52170U2074 LEADING BRANDS

CA85209D1015 SPROTT RESOURCE HLDNG ON

DE0006055007 1ST RED AG

US4314661012 HILL INTL INC. DL-,0001