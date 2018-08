BCW (Burson Cohn Wolfe), eine weltweit tätige Kommunikationsagentur und ein WPP-Unternehmen, gab heute die Übernahme von HZ bekannt. HZ zählt zu den größten unabhängigen, digitalen, Kreativagenturen in den USA mit Sitz in Rockville, Maryland und Niederlassungen in Baltimore, Los Angeles, New York und Washington, D.C. Durch diese Akquisition ergänzt BCW sein bereits umfassendes Know-how im Bereich der digitalen und integrierten Kommunikation in verschiedenen Branchen um die Kompetenz der fast 200 Kreativköpfe und digitalen Experten von HZ.

Das breit gefächerte Angebot von HZ beinhaltet vielfältige Lösungen für digitales Multichannel-Design und Entwicklung, mobile Aktivierung, soziale Medien, Marken- und Identitätsbildung, Content, Film- und Videoproduktion, Search Marketing (SEO/SEM), Daten und Analytik sowie integrierte Medienlösungen. Die breite Kundenbasis von HZ umfasst Branchen wie Consumer, Gaststätten- und Hotelgewerbe, Nahrungsmittel und Getränke, Bildung, B2B, Immobilien, Sport und Unterhaltung, Healthcare und Technologie, mit so namhaften Kunden wie Hilton Worldwide, Salesforce.org und Tishman Speyer's Rockefeller Center.

"Durch den Erwerb einer Top-Kreativagentur in den USA ist BCW seinem Ziel, zum führenden globalen Unternehmen im Bereich der integrierten Kommunikation aufzusteigen, erheblich näher gekommen", kommentierte Donna Imperato, Global CEO, BCW. "HZ verfügt über eine beeindruckende Liste an Art Directors, Werbetextern, Produzenten, Direktoren, Redakteuren und digitalen Experten, die mit den verschiedensten Kundengruppen zusammenarbeiten. Diese zusätzlichen Kreativkräfte befähigen unser Team, digital integrierte Programme zu liefern, die auf tief verwurzeltem Engagement basieren und über alle Kanäle hinweg beliebig skalierbar sind. Das macht BCW zu einem starken Partner für unsere Kunden in den Sektoren B2B, Corporate Communications, Public Affairs, Krisenmanagement, Healthcare und Technologie."

"Wir arbeiten bereits seit über einem Jahr mit HZ zusammen, und unsere Unternehmenskulturen harmonisieren perfekt. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden innovative Ideen und eine erstklassige Umsetzung", ergänzte Imperato.

1987 als Werbeagentur unter dem Namen HZDG gegründet, machte sich HZ einen Namen für ihre Kundenarbeit mit Publikationen u.a. in The New York Times und Fast Company. Die Agentur erhielt zahlreiche Auszeichnungen von der American Advertising Federation, darunter die Silbermedaille 2017 für hervorragende Beiträge in der Werbebranche.

Karen Zuckerman, Gründerin und Chief Creative Officer von HZ, behält nach der Übernahme ihren Posten und ist Imperato unterstellt. "Wir haben die letzten drei Jahrzehnte darauf verwendet, Marken mit preisgekrönten, kreativen und agilen Marketingstrategien sowie richtungweisenden Initiativen zur digitalen Aktivierung zu konzipieren und weiterzuentwickeln. Deshalb sind wir von der Fusion mit BCW begeistert und freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Kompetenzen auf globaler Ebene auszubauen."

Über HZ

HZ ist eine vollständig integrierte Werbeagentur, die sich auf Branding, Marketing, Content und Digitalisierung spezialisiert hat. HZ ist für die Anwendung zahlreicher preisgekrönter Online- und Offline-Richtlinien bekannt, und ihre Kompetenzen liegen in der Schnittstelle zwischen Design, Storytelling und Technologie. Unter der Führung von Karen Zuckerman, Gründerin und Chief Creative Officer, beschäftigt HZ rund 200 Kreativköpfe, Strategen und Spezialisten in Washington DC, New York City, Baltimore und Los Angeles. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hzdg.com.

Über BCW

BCW ist eine der weltweit größten globalen Full-Service-Kommunikationsagenturen in allen Branchen mit umfassender Expertise in den Bereichen digitale und integrierte Kommunikation. BCW ist aus der Fusion von Burson-Marsteller und Cohn Wolfe hervorgegangen. Die Agentur kombiniert Expertise in digitalen, kreativen Inhalten und integrierter Kommunikation in den Bereichen Consumer, Healthcare und Technologie mit einer starken Ausrichtung in den Bereichen Public Affairs, Corporate Reputation, Krisenmanagement sowie Research und Analytics. BCW gehört zu WPP (NYSE: WPP), dem weltweit größten Kommunikationsdienstleister.

