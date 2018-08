DULLES, Virginia, Aug. 14, 2018gab heute bekannt, dass das amerikanische Patent- und Markenamt dem Unternehmen das Patent Nr. 10.032.195 für eine neue Technologie erteilt hat, die von seinen Datenwissenschaftlern und technischen Architekten entwickelt wurde und die Berechnung von Flugticketpreisen mit Hilfe von Graph-Datenbanken und "funktionalen Programmiertechniken" ermöglicht. Diese Technologie ermöglicht einen einzigartigen Ansatz zur Berechnung von Flugpreisen, der zuvor nicht verfügbar war.

Flugticketpreise werden aus verschiedenen einzelnen Datenbestandteilen zusammengesetzt: Tarife, Flugpläne, Steuern und verschiedene Rechts- und Verwaltungsstrukturen. Eine Fluggesellschaft legt auch Geschäftsbeschränkungen fest, die auch als Regeln bekannt sind, um zu bestimmen, unter welchen Umständen ein Tarif angeboten werden kann, wie zum Beispiel bei der Voraussetzung eines Aufenthalts von Samstag auf Sonntag oder während vorher festgelegter Aktionszeiträume für den Ticketverkauf. Alle diese Elemente müssen beachtet und in den Endpreis eines Flugtickets einbezogen werden. Der von diesem Patent abgedeckte Preisansatz ermöglicht es ATPCO, alle veröffentlichten Preise unabhängig von der Verfügbarkeit weltweit in Echtzeit zu generieren. Dies stellt Fluggesellschaften und ihren Vertriebskanalpartnern einen Gesamtüberblick über alle Preise zur Verfügung, aus denen sich ein Markt zusammensetzt.

"Bei diesem Ansatz bleiben alle Verbindungen zu den ursprünglichen Datenkomponenten erhalten, aus denen sich der Gesamtflugpreis ergibt. Daher können wir einen Preis in alle seine Komponenten zerlegen, sobald er generiert wurde, sowie alle Regelbestimmungen identifizieren, die den Preis zulässig gemacht haben. Dies hat enorme Vorteile für die Preis- und Prüfmöglichkeiten, die wir verfolgen", sagte John Murphy, Vice President of Technology bei ATPCO.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Preisfindungs-Engines, die heute verwendet werden, um Tickets zu verkaufen, und die sich auf die Berechnung des niedrigsten oder "besten" Tarifs auf dem Markt konzentrieren, wurde der Ansatz von ATPCO entwickelt, um Abteilungen für Ertragsmanagement und Preisgestaltung der Fluggesellschaften zu unterstützen, die die verschiedenen Preise verwalten, die eine Fluggesellschaft anbieten möchte.

"Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen die Preisfindungs-Engines Preise für alle möglichen Tarife (nicht nur die niedrigsten) berechnen und alle Bestandteile im Auge behalten, die den Preis ausmachen, ohne auf zwischengespeicherte Ergebnisse angewiesen zu sein. Zwischengespeicherte Ergebnisse können schnell veralten, was zu Problemen führt, wenn ein Preisanalytiker einer Fluggesellschaft Änderungen vornehmen oder prüfen möchte, wie oder warum ein bestimmter Preis verfügbar gemacht wurde", so Navid Abbassi, Chief Architect bei ATPCO.

Anhand dieser Technologie wird erkannt, wann sich Elemente ändern, es wird getestet, wie Szenarien sich aus den Preis auswirken, und es werden Tarife validiert, bevor sie weitergeleitet werden. Dies ist Teil der Verpflichtung von ATPCO, die Luftfahrtindustrie in die nächste Generation des Vertriebs zu führen.

Durch die Geschwindigkeit und die Skalierbarkeit des Ansatzes, der durch diese Arbeit ermöglicht wird, können Millionen von Preisfindungsantworten in Echtzeit verarbeitet und generiert werden, ohne den Kontext der Daten zu verlieren, die diese Preise überhaupt erst geschaffen haben. Durch den leichteren Wechsel von Elementen eines Ticketpreises bietet ATPCO Fluggesellschaften neue und effizientere Möglichkeiten, ihre auf einem bestimmten Markt angebotenen Preise zu verwalten.

Über ATPCO

Durch seine einzigartige Positionierung im Zentrum des Flugvertriebsökosystems ermöglicht ATPCO eine nahtlose Verwaltung von Flugdaten, die unsere gesamte Branche effizienter macht. Wir verfügen über mehr als 189,6 Millionen Flugpreise für 439 Fluggesellschaften in 160 Ländern und verwalten durchschnittlich 5,3 Millionen tägliche Tarifänderungen. Da ATPCO im Besitz von Fluggesellschaften ist, fungieren wir als neutraler und vertrauenswürdiger Partner für unsere Fluggesellschaften - mit Reisebüros, Suchmaschinen, globalen Vertriebssystemen, Regierungen und vielen anderen Partnern in der Branche. Diese Organisationen verlassen sich jeden Tag auf unsere Vordenkerrolle und unser Portfolio an Technologie- und Datenlösungen, um Millionen von Reisenden zu helfen, dorthin zu gelangen, wohin sie müssen. Erfahren Sie mehr über uns unter atpco.net.