Bielefeld (ots) - Es ist schon erstaunlich: Seit mindestens zwei Jahren warnen etliche Experten immer wieder davor, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland bald ein Ende hat. Bildhaft beschwören sie dunkle Wolken am Konjunkturhimmel.



Ein Glück, dass sich die Wirtschaft nicht an derartige Prognosen hält. In Deutschland läuft es derzeit trotz aller Unkenrufe wie geschmiert: Die Zahl der Jobs steigt, die Zahl der Arbeitslosen schrumpft, in vielen Branchen wird mehr gezahlt, Unternehmer verdienen und können entsprechend investieren. Und warum ist das so? Erstens weil sich die Verbraucher hierzulande als konsumfreudig erweisen, zweitens weil die Produkte »Made in Germany« im Ausland wegen ihrer Qualität geschätzt werden. Kurzum: Das erste halbe Jahr ist aus wirtschaftlicher Sicht einfach sagenhaft. Und gäbe es nicht einen Mangel an Fachkräften, würde das Geschäft für viele Unternehmen wohl noch besser laufen.



Ob sich der schwelende Handelsstreit zwischen der EU und den USA tatsächlich negativ auswirkt, ist möglich, aber noch nicht ausgemacht. Seien wir einfach optimistisch.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Chef vom Dienst Nachrichten Andreas Kolesch Telefon: 0521 - 585261