von Jörg Billina, Euro am Sonntag Die Straßen in Alt-Delhi rund um den historischen Marktplatz Chandni Chowk sind eng. Menschen drängen sich an herabhängenden Stromkabeln vorbei. Nichts, was es nicht gibt: Gewürze, Perlen, Goldschmuck, Textilien, Bücher, Sonnenbrillen, Lampen, Handys. Die Nachfrage ist groß, Käufer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...