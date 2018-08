The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA00206RGC03 AT + T 18/48 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0423233581 PFBK SCHW.HYP. 18-21 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0423233599 PFBK SCHW.HYP. 18-22 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0423233607 PFBK SCHW.HYP. 18-26 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2LQHY2 K.F.W.ANL.V.18/2028 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQHZ9 K.F.W.ANL.V.18/2028 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQH02 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R92 LB.HESS.THR.CARRARA08S/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RJ2 LB.HESS.THR.CARRARA08O/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1QC98 LBBW STUFENZINS 18/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA USU57149AB93 MAR.OWN.RES. 18/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US052769AE63 AOTODESK INC. 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA US253651AC78 DIEBOLD NIXDORF 16/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US9128284W72 US TREASURY 2021 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1861195847 AUTO.GUADAL. 18/41 BD03 BON EUR N

CA 9IU XFRA CA1380813024 CANSTAR RES INC. EQ00 EQU EUR N

CA L7BA XFRA CA53634Q1054 LIQUID MEDIA GRP LTD EQ00 EQU EUR N

CA A7R1 XFRA CA85209D4084 SPROTT RESOURCE HLDNG ON EQ00 EQU EUR N

CA 5TL XFRA FR0013335742 COGELEC S.A. EO-,45 EQ00 EQU EUR Y

CA 75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA CLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 EQ01 EQU EUR N

CA 1NK XFRA GB0008829292 TEMPLETON E.M.I.TR.LS-,25 EQ01 EQU EUR N

CA 1Y8 XFRA GB00B0T4LH64 HICL INFRASTRUCT.LS-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQ01 EQU EUR N