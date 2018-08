FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.026 EUR

SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.395 EUR

1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.105 EUR

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.298 EUR

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.614 EUR

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.329 EUR

FBLM XFRA GB00BD0CWJ91 FIH GROUP PLC LS -,10 0.034 EUR

2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.106 EUR

3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.121 EUR

AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.526 EUR

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.255 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.281 EUR

M59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01 0.028 EUR

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.259 EUR

PESA XFRA US7050151056 PEARSON PLC ADR/1 LS-,25 0.063 EUR

RK18 XFRA AT0000796412 RAIFF.-EM.MKTS-AKTIEN R T 0.857 EUR

OM3M XFRA IE00BFXYHY63 ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS 0.006 EUR

NGLD XFRA US03485P3001 ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 0.215 EUR

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.200 EUR

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.195 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.368 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.195 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.163 EUR

LYU XFRA GB0004281639 IOMART GROUP PLC LS-,01 0.055 EUR

T3V1 XFRA GB00BVFD7Q58 STAND.LIFE AB.LS-,1222222 0.082 EUR

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.289 EUR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.070 EUR

UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.123 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.631 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.064 EUR

YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.658 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.015 EUR

7VE XFRA GB00BDGT2M75 VIVO ENERGY PLC. DL 0,5 0.006 EUR