FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA38154B1094 GOLDSTRIKE RESOURCES LTD

SG2 XFRA US8265651039 SIGMA DESIGNS INC.

OCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50

HS4 XFRA SE0007075262 HOEVDING SVERIGE AB

4O7 XFRA CH0038285679 ORASCOM DEVEL.NA.SF 5

XFRA CA52170U2074 LEADING BRANDS

CLB1 XFRA US48203L1070 JUNIPER PHARMAC. DL-,01

XFRA CA1380812034 CANSTAR RES INC.

B5N XFRA AU000000ATA3 ATC ALLOYS LTD

XFRA CA85209D1015 SPROTT RESOURCE HLDNG ON

BTBB XFRA DE000A2E3772 SLEEPZ AG INH. O.N.