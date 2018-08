Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania traut den Herzogenaurachern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie bis 2022 eine knappe Verdopplung der freien Barmittelzuflüsse zu. In den Markterwartungen sei der positive Einfluss von Aktienrückkäufen auf das Ergebnis je Aktie noch nicht voll berücksichtigt./ag/ajx Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-08-15/07:50

ISIN: DE000A1EWWW0