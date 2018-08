Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex nach den Halbjahreszahlen des Herstellers von Windkraftanlagen von 7,00 auf 7,30 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf zugleich "Sell" belassen. Kurzfristig rechne er zwar noch mit weiterem Druck auf die Margen, doch längerfristig betrachtet helle sich das Umfeld auf, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ab 2020 dürfte es für den Umsatz und die Margen allmählich aber wieder aufwärts gehen. Er hob daher seine Schätzungen für das operative Ergebnis entsprechend an und damit auch das Kursziel./ck/zb Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0127 2018-08-14/22:07

ISIN: DE000A0D6554