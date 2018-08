TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Angeführt von Technologiewerten zeigt sich die Mehrheit der südostasiatischen Börsen am Mittwoch im späten Geschäft mit Abgaben. Die Türkeikrise beschäftigt unverändert die Anleger, die sich fragen, ob und inwieweit Ansteckungsgefahr gegenüber den zahlreichen Schwellenländern in Asien besteht. Die türkische Lira hat am Morgen erneut nachgegeben, erholt sich aber aktuell wieder etwas.

Im Fokus steht unter anderem der nach Handelsschluss erwartete Geschäftsausweis des Technologiegiganten Tencent Holdings. Im Vorfeld des Zahlenausweises verliert die in Hongkong schwer gewichtete Aktie 3,7 Prozent und zieht damit den lokalen Leitindex HSI mit nach unten. Tencent bewegen sich damit annähernd auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr - im laufenden Jahr ist die Aktie bereits um 17 Prozent eingebrochen. Damit steht der Titel vor dem schwächsten Börsenjahr seit seinem Gang aufs Parkett. Die jüngsten Verluste stehen im Zusammenhang mit der verweigerten Lizenz für das Videospiel "Monster Hunter: World" durch die chinesischen Behörden. Videospiele werden für den Konzern immer wichtiger. Analysten erwarten einen Umsatzanstieg bei Tencent im zweiten Quartal um 34 Prozent, in den vergangenen vier Quartalen hatten die Erlöse jeweils um über 60 Prozent angezogen.

Technologiewerte börsenübergreifend schwach

"Das Sentiment im Technologiesektor ist seit den Facebook-Geschäftszahlen schwach, der ganze Sektor hat darauf reagiert - Tencent etwas deutlicher", sagt Portfolioverwalterin Naomi Waistell von Newton Investment Management.

Belastet von Tencent büßt der HSI in Hongkong 1,5 Prozent ein. Nach ihrem Rekordabsturz des Vortages im Anschluss an schwache Geschäftszahlen verlieren Sunny Optical weitere 1,5 Prozent.

Die Notenbank der Sonderverwaltungs- und wirtschaftszone hat am Devisenmarkt interveniert, um die Kopplung des Hongkong-Dollar an das US-Pendant zu verteidigen - es war der erste Eingriff seit drei Monaten.

Im chinesischen Kernland verliert der Schanghai-Composite 1,3 Prozent. In Taipeh fallen im Technologiesektor Largan um 4,4 Prozent.

In Tokio büßen unter den Technikwerten Nintendo 3,8 Prozent ein, Softbank 2,4 Prozent. Der Nikkei-225 dreht ins Minus und sinkt um 0,9 Prozent auf 22.152 Punkte. Auf Tagessicht gibt der Yen zwar ab, am Morgen steigt die japanische Währung wieder etwas und belastet so den exportlastigen Aktienmarkt in Japan. Der US-Dollar geht bei 111,26 Yen um nach einem Tageshoch bei 111,43. Während in Südkorea wegen eines Feiertages nicht gehandelt wird, steigt der S&P/ASX-200 in Australien moderat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.309,20 +0,15% +4,02% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.157,39 -0,89% -2,67% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 2.744,47 -1,31% -17,03% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.330,64 -1,52% -6,92% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.237,27 -0,17% -4,45% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.785,30 +0,09% -0,60% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di., 9:19h % YTD EUR/USD 1,1324 -0,2% 1,1345 1,1415 -5,8% EUR/JPY 125,97 -0,2% 126,18 126,82 -6,9% EUR/GBP 0,8914 -0,1% 0,8918 0,8920 +0,3% GBP/USD 1,2701 -0,2% 1,2722 1,2799 -6,1% USD/JPY 111,26 +0,0% 111,22 111,07 -1,2% USD/KRW 1134,11 +0,6% 1127,70 1128,35 +6,3% USD/CNY 6,9059 +0,3% 6,8842 6,8828 +6,1% USD/CNH 6,9213 +0,4% 6,8960 6,8868 +6,3% USD/HKD 7,8500 0% 7,8500 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7213 -0,4% 0,7240 0,7266 -7,7% NZD/USD 0,6559 -0,2% 0,6572 0,6594 -7,6% Bitcoin BTC/USD 6.353,69 +3,6% 6.130,26 6.013,27 -53,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,72 67,04 -0,5% -0,32 +13,0% Brent/ICE 72,28 72,46 -0,2% -0,18 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.187,66 1.194,10 -0,5% -6,45 -8,8% Silber (Spot) 14,95 15,06 -0,7% -0,10 -11,7% Platin (Spot) 788,65 803,00 -1,8% -14,35 -15,2% Kupfer-Future 2,64 2,68 -1,5% -0,04 -20,9% ===

