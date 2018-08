Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali nach Zahlen von 17,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Versicherers für das erste Halbjahr hätten die gute operative Dynamik in allen Sparten bestätigt, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun stünden die Strategie- und Gewinnziele bis 2021 im Blick, die das Management auf dem Investorentag im November bekanntgeben dürfte./ajx/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-08-15/08:22

ISIN: IT0000062072