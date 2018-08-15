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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC Chart 1 Jahr
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC30,22+1,31 %
HSBC HOLDINGS PLC8,05-0,25 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD32,85-0,18 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD1,240,00 %
SEGRO PLC7,444-0,43 %
TASMAN RESOURCES LTD0,030,00 %