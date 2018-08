FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A

S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05

S9U XFRA AU000000TAS5 TASMAN RESOURCES LTD.