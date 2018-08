Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für den Kabelspezialisten Leoni nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Auf Konzernebene seien die Resultate leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bereich Wiring Systems (WSD) habe sich solide entwickelt, Wire & Cable Solutions (WCS) dagegen schlecht. Das operative Ergebnis (Ebit) sei negativ beeinflusst worden vom schwachen Geschäft mit der Solar- und Petrochemie, Anlaufkosten für ein Werk in Indien und gestiegene Rohstoffpreise./tih/tav Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005408884