Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 34,20 auf 34,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe mit seinem ersten Halbjahr enttäuscht, schrieb Analyst Trevor Moss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Tochter Hannover Rück habe in diesem Zeitraum aber stark abgeschnitten./ajx/tih Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-08-15/08:48

ISIN: DE000TLX1005