Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 163,32 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas niedriger mit 0,32 Prozent. Auch in anderen Euroländern waren die Kursausschläge am Rentenmarkt zunächst schwach.

Die Währungskrise in der Türkei, die zuletzt die Marktstimmung bestimmt hat, scheint sich gegenwärtig etwas zu beruhigen. Zwar stand die Lira am Mittwochmorgen wieder etwas unter Druck. Verglichen mit den massiven Kursverlusten in der vergangenen Woche und zu Wochenbeginn fielen die Einbußen aber gering aus. Am Dienstag hatte sich die Lira sogar spürbar erholen können. Fachleute sehen dennoch einen Grund für Entwarnung.

Zur Wochenmitte stehen in Euroraum keine nennenswerten Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA wird dagegen eine ganze Reihe von Zahlen erwartet. Darunter befinden sich Daten zum Einzelhandel, die Hinweise auf den Privatkonsum der US-Amerikaner geben./bgf/jkr/she

ISIN DE0009652644

AXC0063 2018-08-15/08:52