FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future gibt am Mittwoch im frühen Handel alle im späten Handel am Vortag gesehenen Gewinne wieder ab. Für die Charttechniker der Commerzbank hat sich mit dem Rutsch unter die Unterstützung bei 12.460 ein kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. In Summe sollte, nach einer Mini-Stabilisierungsphase, ein neuerlicher Test der Unterstützungszone um 12.087 Punkte deshalb nicht überraschen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 30 auf 12.375 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.379,5 und das Tagestief bei 12.357,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.771 Kontrakte.

August 15, 2018 02:27 ET (06:27 GMT)

