FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im frühen Handel um ein paar Punkte nach oben. Mit einem größeren Abgabedruck rechnen Marktteilnehmer nicht. Am Primärmarkt ist in Europa lediglich die Bundesfinanzagentur aktiv, die die Aufstockung der Bundesanleihe mit der Laufzeit bis August 2046 platzieren will. Angesichts des recht niedrigen Renditeniveaus der 30-jähriger Bunds sollte die Nachfrage nach Einschätzung der DZ Bank aber nicht allzu massiv ausfallen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um fünf Ticks auf 163,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,33 Prozent und das Tagestief bei 163,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.936 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt einen Tick auf 132,37 Prozent.

August 15, 2018 02:34 ET (06:34 GMT)

