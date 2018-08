Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Zahlen brächten Abwärtspotenzial für seine Schätzungen für das operative Ergebnis (FFO) mit sich, schrieb Analyst Erik Salz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der unveränderte Ausblick des Betreibers von Einkaufszentren zeuge von begrenzter Zuversicht in das verbleibende Jahr./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-08-15/09:21

ISIN: DE0007480204