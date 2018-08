Facebook: Geht das Spektakel weiter?

Seit geraumer Zeit stellen die Quartalsberichte der großen US-Technologieunternehmen die Highlights jeder US-Berichtssaison dar. Bei den Bilanzvorlagen für das zweite Quartal 2018 boten Konzerne wie Apple, Alphabet, Amazon oder Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) ein noch größeres Spektakel als sonst. Nach dem jüngsten Quartalsbericht des iPhone-Konzerns knackte Apple beim Börsenwert erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar. Der E-Commerce-Riese Amazon setzte seinen beeindruckenden Wachstumskurs auch im Juni-Quartal fort. Auch die Google-Muttergesellschaft Alphabet überzeugte. Besonders hohe Wellen schlug jedoch die jüngste Facebook-Bilanzvorlage.

Für einige Marktteilnehmer könnte der Bericht sogar den Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte des weltweit führenden Sozialen Netzwerks bedeuten. Entsprechend heftig fielen die Marktreaktionen aus. Am Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 am 25. Juli stürzte die Facebook-Aktie regelrecht ab. Das Unternehmen stellte sogar einen unrühmlichen Rekord auf. Bei einem Kursrutsch von rund 19 Prozent verringerte sich der Börsenwert um etwa 119 Mrd. US-Dollar. Es war der größte Rückgang an einem Tag in der Geschichte des US-Aktienmarktes überhaupt.

