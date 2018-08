FRANKFURT (Dow Jones)--LEG Immobilien hat ein Wohnungsportfolio bestehend aus 3.750 Wohnungen vom nordrhein-westfälischen Wohnungsunternehmen Vivawest übernommen. Die Wohnungen liegen in Kernmärkten der LEG, wie zum Beispiel Duisburg, Essen, Gelsenkirchen oder Hagen. Dort bewirtschaftet LEG bereits Wohnungen, zum Teil in unmittelbarer Nachbarschaft, und hofft über den Zukauf Synergien in der Verwaltung der Portfolien realisieren zu können.

Beide Parteien haben "komplettes Stillschweigen" über den Kaufpreis vereinbart, sagte eine LEG-Sprecherin. Man habe einen "angemessenen" Kaufpreis bezahlt. Das Portfolio generierte im vergangenen Geschäftsjahr Mieteinnahmen von rund 13,5 Millionen Euro. "Attraktive Zukäufe sind beim derzeit überschaubaren Angebot an Wohnungsbeständen keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns, mit der Transaktion unsere Marktpräsenz gezielt weiter zu stärken", sagt LEG-CEO Thomas Hegel.

LEG sieht seinen regionalen Fokus im Immobilien in Nordrhein-Westfalen, hat aber auch kleine Bestände in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Der Vertrag wurde am 10. August unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Bundeskartellamts.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2018 03:08 ET (07:08 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.