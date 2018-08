Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe zwar besser als gedacht abgeschnitten und behaupte sich in der europäischen Branchenlandschaft, doch sollte die Dynamik saisonal bedingt im dritten Quartal abnehmen, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Bewertung weiterhin wenig attraktiv./tav/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

