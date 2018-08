Aareal Bank AG: Mit Apollo Global Management verbundene Fonds mandatieren die Aareal Bank AG für eine paneuropäische Fazilität über bis zu 800 Mio. EUR DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung Aareal Bank AG: Mit Apollo Global Management verbundene Fonds mandatieren die Aareal Bank AG für eine paneuropäische Fazilität über bis zu 800 Mio. EUR 15.08.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit Apollo Global Management verbundene Fonds mandatieren die Aareal Bank AG für eine paneuropäische Fazilität über bis zu 800 Mio. EUR Wiesbaden/London, 15. August 2018 - Mit Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO; gemeinsam mit seinen konsolidierten Tochtergesellschaften: "Apollo") verbundene Fonds und die Aareal Bank AG haben eine fünfjährige Darlehensfazilität über bis zu 800 Mio. EUR zur Finanzierung eines paneuropäischen Portfolios von Logistikimmobilien vereinbart. Der maßgeschneiderte Finanzierungsrahmen schafft Stabilität, Sicherheit und Flexibilität für Apollos wachsendes und diversifiziertes Portfolio an Logistikimmobilien in ganz Europa. "Wir sind begeistert von der Fähigkeit der Aareal Bank, unseren Fonds eine stabile, langfristige Fazilität bereitzustellen, die das angestrebte Wachstum unserer Logistikimmobilien-Plattform in den kommenden Jahren unterstützt. Die Aareal Bank hat den gesamten Prozess äußerst effizient begleitet", sagte Dominik Jais, Partner, European Principal Finance bei Apollo. "Wir freuen uns, dass wir diese komplexe Finanzierungslösung für ein länderübergreifendes Portfolio mit so renommierten Partnern innerhalb von nur zehn Wochen bereitstellen konnten. Damit untermauert die Aareal Bank ihre Kompetenz als internationaler Immobilienfinanzierer mit einer ausgewiesenen Expertise im Bereich der Logistikimmobilien", so Christof Winkelmann, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank AG. Ansprechpartner - Apollo: Für Investorenanfragen zu Apollo: Apollo Global Management, LLC Gary M. Stein, +1 212 822-0467 Head of Corporate Communications gstein@apollolp.com Für Medienanfragen zu Apollo: Maitland für Apollo Global Management, LLC Seda Ambartsumian, +44 20 7379 5151 sambartsumian@maitland.co.uk Ansprechpartner - Aareal Bank AG: Sven H. Korndörffer Telefon: +49 611 348-2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Cornelia Müller Telefon: +49 611 348-2457 cornelia.mueller@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Telefon: +49 611 348-2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com Redaktionshinweise: Über Apollo Apollo ist ein führender globaler Anlagemanager für Alternative Investments mit Standorten in New York, Los Angeles, Houston, Chicago, Bethesda, Toronto, London, Frankfurt am Main, Madrid, Luxemburg, Mumbai, Delhi, Singapur, Hongkong und Schanghai. Apollo verwaltete zum 30. Juni 2017 Vermögenswerte von rund 270 Mrd. US$, investiert in Private-Equity-Fonds, Kreditprodukte und Sachwerten in einer Kerngruppe von neun Branchen, in denen Apollo über umfangreiche Kenntnisse und Ressourcen verfügt. Weitere Informationen über Apollo finden Sie unter www.agm.com. Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Gruppe bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. 15.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714113 15.08.2018

ISIN DE0005408116

AXC0082 2018-08-15/10:00