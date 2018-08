Die Analysten der Commerzbank machen bei Puma eine attraktive Einstiegsgelegenheit aus. Nachdem die Aktie des Sportartikelherstellers seit Anfang Juni in der Spitze mehr als 100 Euro und damit rund 24 Prozent verloren hat, riet Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun zum Kauf. Zuvor lautete sein Votum "Reduce". Das Kursziel erhöhte er von 400 auf 525 Euro.

Doch nicht nur der gefallene Kurs ist Grund für die Empfehlung. Der Analyst hält Puma für die derzeit am schnellsten wachsende Sportmarke, die ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Dank des starken Schuhgeschäfts lasse das Unternehmen Adidas und Nike bei Umsatz- und Gewinnwachstum hinter sich.

Zudem ist die Marke dem Experten zufolge bei vielen Einzelhändlern unterrepräsentiert. So entfalle vom Umsatz der wichtigsten Einzelhändler weniger als zwei Prozent auf Puma, dagegen 9 beziehungsweise 15 Prozent auf Adidas und Nike. Neue Produkte und stärkere Diversifizierung bei den Händlern eröffnen Puma nach Ansicht Riemanns erhebliche Wachstumschancen.

Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie das Potenzial für eine Gesamtrendite von mehr als 20 Prozent besitzt. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./mf/la/fba

2018-08-15