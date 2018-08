Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HelloFresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Entwicklung des Essenslieferanten im zweiten Quartal - mit einem Ergebnis, das den Planzahlen um sechs Monate voraus sei. Der Umsatzausblick sei schon zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben worden./ajx/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-08-15/10:55

ISIN: DE000A161408