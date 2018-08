Deutsche Bank beißt sich an der Commerzbank weiter die Zähne aus

Die Commerzbank hat es wieder geschafft, vor der Deutschen Bank zu bleiben. Der DDV meldete in Bezug auf die Handelsaktivität bei strukturierten Wertpapieren im Sommer für die Börsen in Stuttgart und Frankfurt einen Rückgang. Zudem wurden bei den Marktanteilen nach Börsenumsätzen der Emittenten von strukturierten Wertpapieren einige Verschiebungen auf den ersten fünf Plätzen beobachtet, nicht jedoch an der Spitze.

Die Börsenumsätze in Zertifikaten und Hebelprodukten lagen laut DDV-Angaben im Juli saisonbedingt bei 2,8 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Rückgang von 15,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. In der Emittentenrangliste konnte die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent ihre führende Position vom Vormonat verteidigen. Die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) als Zweitplatzierte kam auf einen Marktanteil von 11,4 Prozent gefolgt von der BNP Paribas, die sich mit einem Marktanteil von 10,6 Prozent knapp auf den dritten Platz vorschob. Die ersten drei Emittenten vereinten einen Marktanteil von 36,4 Prozent auf sich, heißt es weiter.

