Aus der Feder des neunmaligen Emmy-Gewinners Matthew Weiner: Die Anthologie-Serie The Romanoffs startet in der englischen Originalversion am 12. Oktober bei Amazons Video-Streaming-Service Prime Video - jeden Freitag erscheint eine neue Episode. Damit ist The Romanoffs die erste Anthologie-Serie bei Prime Video, die auf wöchentlicher Basis zur Verfügung gestellt wird. Die deutsche Synchronfassung wird 2019 folgen.



Neue Einblicke in das Prime Original gewährt Prime Video schon jetzt im neuen Teaser-Trailer unter https://youtu.be/sbqQ6pHct64



The Romanoffs stammt vom neunmaligen Emmy-Preisträger Matthew Weiner (Mad Men), der als Autor, Regisseur und Executive Producer fungiert. Die Serie umfasst acht einzelne Geschichten über Menschen, die sich für Nachkommen der russischen Zarenfamilie Romanow halten. Das Prime Original spielt in sieben verschiedenen Ländern und wurde auf drei Kontinenten mit einem hochkarätigen Cast gedreht. In der ersten Episode "The Violet Hour" sind Marthe Keller (Der Marathon-Mann), Aaron Eckhart (Sully), Inès Melab (Agathe Koltès) und Louise Bourgoin (I Am a Soldier) zu sehen. In der zweiten Geschichte "The Royal We" treten Corey Stoll (The Strain), Kerry Bishé Halt and Catch Fire), Janet Montgomery (This Is Us) und Noah Wyle (Falling Skies) auf.



In weiteren Rollen zu sehen sind Isabelle Huppert (Elle), Diane Lane (Untreu), Christina Hendricks (Mad Men), John Slattery (Mad Men), Amanda Peet (Togetherness), Jack Huston (Boardwalk Empire), Andrew Rannells (Girls), Mike Doyle (Odd Mom Out), JJ Feild (TURN: Washington's Spies), Paul Reiser (Red Oaks), Kathryn Hahn (Transparent), Jay R. Ferguson (Mad Men), Ben Miles (Collateral), Mary Kay Place (Big Love), Griffin Dunne (Imposters), Cara Buono (Mad Men), Ron Livingston (Conjuring - Die Heimsuchung), Jon Tenney (Hand of God), Clea DuVall (Veep), Radha Mitchell (Silent Hill), Hugh Skinner (Mamma Mia! Here We Go Again), Juan Pablo Castañeda (The Debt of Maximillian), Emily Rudd (Electric Dreams), Adèle Anderson (Company Business), Annet Mahendru (The Americans), Hera Hilmar (Two Birds), Michael O'Neill (Dallas Buyers Club) und David Sutcliffe (Gilmore Girls).



