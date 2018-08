Die Verbraucherpreise in Großbritannien sind im Juli wieder etwas stärker gestiegen. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, lagen sie 2,5 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Im Juni hatte die Inflationsrate 2,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stagnierte die Teuerung im Juli. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Das Inflationsziel der Bank of England von zwei Prozent wird damit weiter überschritten. Die erhöhte Teuerung war der wichtigste Grund, warum die Notenbank ihren Leitzins zuletzt auf 0,75 Prozent erhöht hatte. Sie tat dies trotz erheblicher Risiken, die im Ausstieg des Königreichs aus der EU liegen. Die Möglichkeit eines ungeordneten Brexit ohne Handelsvereinbarung mit der EU hat das britische Pfund in den vergangenen Wochen erheblich belastet./bgf/tos/fba

