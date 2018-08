Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Leoni nach den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autozulieferers sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei der Ausblick für den operativen Gewinn (Ebit) bestätigt worden, was Leoni von vielen anderen Zuliefererunternehmen mit ausgesprochenen Gewinnwarnungen unterscheide./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005408884