Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Nordex nach den Quartalszahlen von 7,10 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Erhöhung begründete Analyst Douglas Lindahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit verbesserten Rahmenbedingungen für den Hersteller von Windenergieanlagen. Der deutsche Markt erhole sich und Nordex sei mit den neuen Turbinen in der Lage, auch außerhalb Europas größere Aufträge zu gewinnen./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0D6554