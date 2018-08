Reiserücktrittsversicherung: Sorgenfrei reisen

Der Urlaub ist gebucht, die Vorfreude groß. Wie steht's aber um Ihre Reiserücktrittsversicherung?

Wir Deutschen verreisen regelmäßig. Oft mehrmals im Jahr. Mit Koffer, Kind und Kegel geht's los. Reisen ist jedoch auch teuer geworden. Eine Reise für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 15 Jahren, eine Woche zum Skifahren mit Skipass und Skischule kann ganz schnell mehrere tausend Euro kosten. Vom Sommerurlaub am Meer in einem schönen Ressort ganz zu schweigen. Das Geld hierfür geben wir aus. Aber die Reise absichern? Da werden die Deutschen manchmal schon knausrig. Das könnte Sparen am falschen Platz sein! Denn es ist auf jeden Fall sinnvoll, darüber nachzudenken, wie eine Urlaubsinvestition abzusichern ist.

Das ist versichert. Eine Reiserücktrittsversicherung sollte daher Pflicht sein. Gründe, warum eine geplante und gebuchte Reise plötzlich nicht mehr durchführbar ist, gibt es zuhauf. Das geht über eine unverschuldete Arbeitslosigkeit, ein kurzfristiger Arbeitsplatzwechsel mit einer entsprechenden Urlaubssperre über plötzliche und unerwartete Krankheiten einer der Urlaubsteilnehmer, einen schweren Unfall bis hin zum Todesfall innerhalb der Familie.

