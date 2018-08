Die Royal Bank of Scotland (ISIN: GB00B7T77214) wird wieder eine Zwischendividende in Höhe von 2 Pence (ca. 2,2 Eurocent) an ihre Aktionäre ausschütten, da der Vergleich mit dem US-Justizministerium nun abgeschlossen werden konnte, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Im Mai 2018 stimmte die Royal Bank of Scotland der Zahlung einer Summe von 4,9 Mrd. US-Dollar im Hypothekenstreit zu. Die ...

