Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Bei einem Treffen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden des Chemieunternehmens sei klar geworden, dass Veränderungen nicht revolutionärer sondern evolutionärer Art sein werden, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An der integrierten Strategie werde festgehalten, wobei die Vorteile davon dem Markt genauer gezeigt werden müssten./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-15/11:44

ISIN: DE000BASF111