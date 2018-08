Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach den Halbjahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39,60 Euro belassen. Die Zahlen seien gut ausgefallen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wertzuwachs des Portfolios sei möglicherweise etwas geringer als vom Markt erwartet gewesen, allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz weiter steigende Bewertungen im zweiten Halbjahr in Aussicht gestellt./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-08-15/11:47

ISIN: DE000A0HN5C6