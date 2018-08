Der Dax hat sich am Mittwoch etwas von seinem Sechswochentief abgesetzt. Bis zum Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 12 378,39 Punkte zu. Über der zwischenzeitlich übertroffenen Marke von 12 400 Punkten konnte er sich damit aber nicht halten.

Ulrich Wortberg von der Helaba hatte am Morgen bereits vor zu hohen Erwartungen an Erholungsbewegungen gewarnt. Die Lira-Krise der Türkei und eine allgemeine Schwellenländer-Verunsicherung sowie die Themen Geopolitik und Handelskonflikt blieben die dominierenden Faktoren, so der Experte. Die zuletzt hohen Verluste der türkischen Währung hatten Erinnerungen an die Schuldenkrise der Eurozone mitsamt der Furcht vor Zahlungsausfällen geweckt. Von ihrem Einbruch zu Wochenbeginn konnte sich die Lira inzwischen weiter stabilisieren.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank bis mittags um 0,13 Prozent auf 26 556,91 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg indes um 0,13 Prozent auf 2917,38 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Für die zuletzt im Zuge eines negativen Gerichtsurteils gegen den US-Konzern Monsanto und seinen Pflanzenwirkstoff Glyphosat schwer unter Druck geraten Papiere von Bayer ging es erneut um 2,5 Prozent abwärts. Analyst Ian Hilliker von der Investmentbank Jefferies hatte seine Kaufempfehlung gestrichen. Bis zum Ergebnis der Berufung von Monsanto - die gerade von Bayer übernommen werden - dürften noch einige Monate der Unsicherheit vergehen.

Puma-Aktien schafften es dank des Optimismus der Commerzbank mit plus 3,4 Prozent an die MDax-Spitze. Puma sei aktuell die am dynamischsten wachsende Marke in der Sportartikelbranche, so Analyst Andreas Riemann. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Leoni rutschten dagegen am anderen MDax-Ende um fast 8 Prozent auf das tiefste Niveau seit März 2017 ab. Der Kabelhersteller und Autozulieferer stellt sich für den Rest des Jahres auf höhere finanzielle Belastungen ein. Trotz des nun optimistischeren Umsatzzieles hielt der Bordnetzspezialist am Gewinnausblick lediglich fest.

Tele Columbus blieben im Nebenwertesegment SDax mit minus 6,8 Prozent im freien Fall. Jüngst hatte ein Vermögensverwalter seine Beteiligung am Kabelnetzbetreiber gesenkt./ag/she

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416 DE0009653386

AXC0108 2018-08-15/11:53