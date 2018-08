marktEINBLICKE um 12: DAX - Die Suche geht weiter

Auch am Mittwoch ist die Verunsicherung im Markt zu spüren. Nicht nur angesichts der ungelösten Türkei-Frage, sondern auch weil es noch den Handelsstreit gibt. Entsprechend bewegt sich der DAX am Mittag kaum vom Fleck. Anleger suchen weiterhin nach einen Impulsgeber. Dieser ist aber weiterhin nicht in Sicht

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.365

MDAX -0,1% 26.560

TecDAX +0,2% 2.919

SDAX -0,2% 12.227

Euro Stoxx 50 -0,3% 3.399

Die Topwerte im DAX sind Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) und Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005). Interessant ist auch der Blick auf Apple, vor allem, weil die US-Investorenlegende Warren Buffett ein Fan des iPhone-Konzerns bleibt die Beteiligung an Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026) weiter aufstockt.

